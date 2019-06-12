В московском метро появился флаг из 750 тысяч билетов

В столичной подземке в честь Дня России установили российский триколор, выполненный из нескольких сотен тысяч бумажных проездных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе метро, передает в среду, 12 июня, РИА Новости.

Отмечается, что двухметровый флаг расположен в аванзале станции «Курская». Он состоит из 750 тысяч использованных «Единых» белого, синего и красного цвета.

По словам представителя подземки, пассажирам в честь праздника также будут раздавать уменьшенные копии триколора и значки с государственной символикой. «На "Курской" с концертом выступит участник проекта "Музыка в метро" инструментальный коллектив "Fortuna Brass Band"», — добавил собеседник агентства, отметив, что на других площадках артисты также будут исполнять патриотические песни и композиции.

6 июня сообщалось, что на одной из станций московского метро прошел концерт. Большой интерес у пользователей сети вызвала балалайка-контрабас. «А в чем прикол большой балалайки? Она громче играет? Или просто сигнализирует, что обладатель любит психоанализ?» — поинтересовался один из них.

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