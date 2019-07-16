В московском метро появился уникальный тоннель

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки уникального двухпутного перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Нижегородская» Некрасовской линии метро. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Впервые в истории московского метростроения два проходческих щита-гиганта диаметром 10 метров проложили двухпутный тоннель от "Косино" до "Окской" и от "Окской" до "Нижегородской". Общая длина тоннеля составила 8,6 километра», — сказал градоначальник.

По его словам, в целом строительство Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую, осталось несколько месяцев интенсивной работы. Собянин отметил, что запуска ветки ждут больше миллиона человек.

Некрасовская линия пройдет от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта и далее в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Первый участок ветки был открыт 3 июня.

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