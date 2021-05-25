В московском метро появится 5G

Власти Москвы начинают реализацию проекта по внедрению 5G в метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

По словам главы города, сейчас в Москве есть восемь полигонов, где апробируется 5G. «Мы начинаем большой проект по проникновению 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве продлят Люблинско-Дмитровскую линию метро до станции «Физтех» в 2023 году. Как сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев, основным проектом городского метростроения остается Большая кольцевая линия (БКЛ), однако новые участки уже действующих линий продолжают активно строиться.

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