В московском метро появится мобильный барбершоп

В День защитника Отечества на станции «Курская» московского метро будет работать мобильный барбершоп. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки, передает агентство «Москва».

Отмечается, что барбершоп будет работать с 12:00 до 14:00 в вестибюле станции. Также 23 февраля на стойках «Живое общение» на станциях «Пушкинская» и «Площадь Революции» мужчины смогут получить в подарок галстуки с символикой московского метро. Раздача сувениров начнется в 12:00.

«Московское метро уже давно стало полноценным культурным пространством со своей уникальной историей, символикой и традициями. Одна из таких традиций — это устраивать праздник нашим пассажирам, которые могут не только быстро добраться на метро до точки назначения, но и получить от метрополитена приятный подарок по пути», — заявила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Также в пресс-службе подземки заявили, что 23 февраля в кассах метро можно будет приобрести тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные Дню защитника Отечества.

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