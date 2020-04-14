В московском метро продезинфицировали более 500 километров тоннелей

Более 500 километров тоннелей продезинфицировали в московском метрополитене с 19 марта. Об этом агентству РИА Новости сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что работы проводятся по ночам, после закрытия станций для пассажиров. В это время девять промывочных машин опрыскивают перегоны специальным дезинфицирующим раствором. Скорость обработки составляет не более пяти километров в час. За ночь расходуется более 90 тонн спецсредства.

Кроме тоннелей, ежедневной обработке подвергаются вагоны и станции. Особое внимание уделяют элементам, к которым прикасаются пассажиры: ручки входных дверей, кассовые зоны, турникеты, поручни эскалаторов обеззараживаются раз в полтора-два часа, а автоматы по продаже билетов — раз в час.

Ранее в департаменте транспорта Москвы составили альтернативную «карту метро» для самоизолированных жителей столицы. На «обновленной» схеме обозначены маршруты на время самоизоляции. В основе карты лежит квартира. Например, станция «Библиотека имени Ленина» получила название «Обеденный стол», «Полянка» превратилась в «Кровать», «Лубянка» — в «Винный шкаф», а «Площадь Революции» — в «Душ».

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