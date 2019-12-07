В московском метро произошел сбой

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел сбой, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

На «серой» ветке остановилось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. «Остановка вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции «Владыкино». Таков порядок — при малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок», — отметили представители метрополитена.

Спустя час в пресс-службе подземки заявили о восстановлении движения на данном участке.

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