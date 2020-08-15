В московском метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы человека

Сбой произошел в работе Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движения нет от станции «Спартак» до «Баррикадной» из-за упавшего на рельсы человека. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Подробности уточняются.

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