В московском метро произошла массовая драка

Конфликт произошел в поезде вечером в среду, 22 декабря. По предварительным данным, люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поспорили из-за защитных масок. В драке участвовали мужчины, а женщины пытались разнять дерущихся. «Борьба вольная, публика довольная», «Как-то слишком быстро общество оскотинилось. Даже в 90-х, которыми нас пугают, не было такого количества агрессии», «Они почкованием плодятся? С каждым днем все больше и больше таких видео», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи устроили драку в автобусе, следовавшем по маршруту №882, из-за неоплаченного проезда.