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В московском метро произошло задымление
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
На Сокольнической линии метро в Москве остановили движение от «Юго-Западной» до «Университета» для проверки состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.
По предварительным данным, загорелась электрика под вагоном между станциями «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная». Пассажиров эвакуируют.
В МЧС сообщили, что проверяют информацию. В социальных сетях очевидцы сообщают, что у метро «Проспект Вернадского» много пожарных машин.
По данным Telegram-канала 360tv, возгорание вагона уже ликвидировали.
Ранее в августе сообщалось о том, что станцию метро «Пушкинская» в Москве затопило. При этом дождя в тот день в столице не было.
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