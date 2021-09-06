В московском метро произошло задымление

В МЧС сообщили, что проверяют информацию. В социальных сетях очевидцы сообщают, что у метро «Проспект Вернадского» много пожарных машин.

По данным Telegram-канала 360tv, возгорание вагона уже ликвидировали.

Ранее в августе сообщалось о том, что станцию метро «Пушкинская» в Москве затопило. При этом дождя в тот день в столице не было.

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