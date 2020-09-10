В московском метро протек вагон

Вагон поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки протек. Видео опубликовано в Telegram-канале «Московские новости»

«На Таганско-Краснопресненской линии в поезде идет дождь. Нигде от него не скрыться, даже в метро», — говорится в подписи к публикации.

На кадрах видно, что с крыши вагона капает вода. Причины протечки не называются.

В конце августа Москву накрыл сильный дождь, в результате протекла крыша Третьяковской галереи, расположенной на Крымском Валу. Намокли некоторые экспонаты, их пришлось эвакуировать.

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