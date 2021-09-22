В московском метро снова заметили «Человека-паука»

В комментариях пользователи сети связали случившееся с сезонным обострением у людей с нестабильной психикой. Еще несколько человек предположили, что в кадр попал очередной блогер. «Баран, если балюстрада провалится, его перемолотит в фарш», — заявил один из подписчиков, имея в виду машинное отделение под эскалатором — там установлены малый и большой двигатель, стоп-кран и другие механизмы.

Днем ранее в московском метро задержали мужчину в костюме Человека-паука. «Ну, теперь этому городу точно нужен новый герой», — пошутили в сети, увидев фотографию его встречи с полицейскими.

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