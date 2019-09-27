В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудники подземки передают спасенного котенка, а стоящие на платформе пассажиры аплодируют. «Люди хлопали в ладошки», — говорится в подписи к посту.

21 июня сообщалось, что пожарные спасли кота из горящей квартиры на востоке Москвы. Людей в помещении не было, однако спасатели заметили кота, который надышался дымом и потерял сознание. Они оказали ему первую помощь и отвезли в ветеринарную клинику.

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