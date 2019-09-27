В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка

В московском метрополитене спасли котенка, который упал на рельсы. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Московские новости».
Инцидент произошел в четверг, 26 сентября, на станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. По информации канала, питомец выпал из сумки хозяйки и оказался на рельсах.
На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудники подземки передают спасенного котенка, а стоящие на платформе пассажиры аплодируют. «Люди хлопали в ладошки», — говорится в подписи к посту.
21 июня сообщалось, что пожарные спасли кота из горящей квартиры на востоке Москвы. Людей в помещении не было, однако спасатели заметили кота, который надышался дымом и потерял сознание. Они оказали ему первую помощь и отвезли в ветеринарную клинику.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!