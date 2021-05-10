Сегодня в 17:58
В московском метро уборщик метнул нож в полицейского
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В московском метро на станции «Бульвар Рокоссовского» уборщик ранил ножом полицейского. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, инцидент произошел утром 10 мая. Старший сержант отдела УВД на метрополитене зашел в комнату для приема пищи, где проходил инструктаж для сотрудников.
Между полицейским и уборщиком завязалась словесная перепалка, в результате подозреваемый метнул кухонный нож в представителя правоохранительных органов.
Пострадавшего госпитализировали с раной бедра. Подозреваемый задержан.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!