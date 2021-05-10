В московском метро уборщик метнул нож в полицейского

В московском метро на станции «Бульвар Рокоссовского» уборщик ранил ножом полицейского. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел утром 10 мая. Старший сержант отдела УВД на метрополитене зашел в комнату для приема пищи, где проходил инструктаж для сотрудников.

Между полицейским и уборщиком завязалась словесная перепалка, в результате подозреваемый метнул кухонный нож в представителя правоохранительных органов.

Пострадавшего госпитализировали с раной бедра. Подозреваемый задержан.

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