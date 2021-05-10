В московском метро устранили второй за сутки сбой движения поездов

В Московском метрополитене второй раз за сутки произошел сбой движения поездов, об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Из-за падения пассажира на рельсы на станции «Кунцевская» было прервано движение на участке Арбатско-Покровской линии от «Молодежной» до «Киевской».

Сбой длился около 40 минут, в настоящее время он устранен, поезда входят в график. О состоянии упавшего человека не сообщается.

Кроме того, днем 10 мая прекращалось движение на участке Калининской линии от «Третьяковской» до «Марксистской», в метрополитене сообщали о проверке инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в московском метро смонтируют самый длинный эскалатор. Их будет четыре на будущей станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ), каждый длиной по 130 метров, что больше самого протяженного действующего эскалатора столичной подземки.

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