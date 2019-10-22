В московском метро временно перекроют одну линию

В московском метрополитене в субботу, 26 октября, закроют для пассажиров Каховскую линию. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте сообщении пресс-службы подземки.

Отмечается, что такое решение было принято в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). «Закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав», — указано в тексте.

Согласно плану, станции бирюзовой ветки «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» снова откроются уже в составе БКЛ.

На время ограничений пассажиры смогут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии, а также компенсационными маршрутами автобуса, который будет останавливаться у закрытых станций подземки.

Кроме того, предупредили в организации, несколько изменится схема движения для автомобилистов в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово: там введут выделенные полосы, а также установят запреты на выезды на определенные территории.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!