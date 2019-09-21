В московском метро встали поезда

Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от станции «Нагорная» до станции «Пражская» было приостановлено из-за падения пассажира. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

Как пояснил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, человек по неизвестным причинам упал на рельсы на станции «Южная» около 16:20. Чтобы поднять его, сотрудникам метрополитена пришлось снять напряжение с контактного рельса.

В результате в течение получаса поезда на данном участке не ходили. В настоящее время движение на серой ветке восстановлено и осуществляется штатно в соответствии с графиком, заявили в подземке.

18 сентября «Интерфакс» сообщал, что пассажир упал под прибывающий поезд на станции «Боровицкая» и погиб. Чтобы поднять тело погибшего, потребовалось порядка 45 минут.