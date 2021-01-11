В московском метро задумали построить около 30 километров линий к концу года

В Москве запланировали построить 28,3 километра линий метро и открыть 11 новых станций, которые станут частью Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейшего проекта в истории столичного метростроения. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

«Главным проектом 2021 года станет БКЛ — самая длинная кольцевая линия метро в мире. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за несколько лет работы над участками БКЛ строители создали задел, который в 2021 году позволит открыть 11 станций: «Карамышевскую», «Мневники», «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Калужскую» («Воронцовскую») и «Зюзино»: «Это западный, юго-западный и южный участки кольца. К концу года полностью завершатся проходческие работы на БКЛ, а окончательно кольцо замкнется в 2022 году».

В мэрии подчеркнули, что работы продолжаются и на других линиях: на Люблинско-Дмитровской строят участок до станции «Физтех», на Калининско-Солнцевской — до станции «Внуково». Также строится Троицкая линия метро, разрабатываются проекты Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток.

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