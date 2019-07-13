В московском метро закрыли девять станций

С 13 по 20 июля закрыт участок Сокольнической (красной) линии между станциями «Университет» и «Коммунарка». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии московского метрополитена. Речь идет о станциях «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В обычном режиме метро возобновит работу в воскресенье, 21 июля, в 5:30 утра. На время ремонта будут организованы бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта.

Также пассажиров просят внимательнее планировать маршрут до аэропорта Внуково.

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