В московском метро закрыли девять станций

В столичной подземке на выходных будут закрыты девять станций на Филевской и Таганско-Краснопресненской линиях. Об этом сообщается на официальном сайте метрополитена.

Так, в субботу, 25 мая, для пассажиров будут недоступны «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Поезда на этой ветке будут ходить только между «Планерной» и «Выхино». К своему обычному режиму работы закрытый участок вернется уже на следующий день.

Отмечается, что на время закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ, которые с 05:00 до 02:00 будут курсировать от «Выхино» до «Котельников».

В пресс-службе подчеркнули, что ограничения необходимы в связи с подготовкой к запуску участка новой Некрасовской линии.

Кроме того, движение в субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, будет ограничено на станциях «Филевский парк», «Пионерская», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская». Однако «Киевская» будет открыта для проезда по Кольцевой линии и пересадки на Арбатско-Покровскую и Филевскую, как и «Кунцевская» — для пересадки и проезда по Арбатско-Покровской.

Компенсационный транспорт также будет ходить в данном районе по маршрутам КМ1 и КМ2, между «Киевской» и «Кунцевской» по аналогичному расписанию.

«Помимо ремонта платформ и вестибюлей станций в рамках реконструкции Филевской линии, метрополитену необходимо обновить путевую инфраструктуру, смонтировать шумозащитные экраны, переложить инженерные сети», — указано в сообщении.

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