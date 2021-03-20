В московском метро закрыли участок оранжевой ветки

В московском метро с 20 марта закрыли участок Калужско-Рижской линии между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метрополитена.

Ограничение введено в связи с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) и строительства будущей станции «Воронцовская». Жителей столицы призывают пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Кроме того, вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ.

Закрытый участок оранжевой ветки метрополитена будет открыт 2 апреля.

В прошлый раз участок Калужско-Рижской линии был закрыт с 23 января по 4 февраля. Закрытые станции оранжевой ветки были открыты для пассажиров раньше запланированного срока.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

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