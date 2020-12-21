В московском метро заметили «босса мэнспрединга»

В московском метро заметили мужчину, занявшего три сидячих места в вагоне. Соответствующий пост появился на Pikabu.

На фотографии запечатлен пассажир метро, разговаривающий по телефону с широко расставленными ногами. На кадре при этом заметно, что вагон поезда полон и некоторым пассажирам приходится ехать стоя.

Пользователи сети назвали героя снимка боссом мэнспрединга — мужской привычки сидеть в общественном месте, широко раздвинув ноги.

Некоторые комментаторы предположили, что мужчина раньше занимался балетом и удивились подвижности его тазобедренного сустава. Другие отметили, что это хороший способ соблюдать социальную дистанцию.

Комментаторы также вспомнили другие раздражающие их привычки пассажиров — к примеру, класть сумку или пакет на сиденье рядом.

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