В московском метро заметили пассажира в маске чумного доктора. Пост опубликован в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«На борьбу с чумой!» — говорится в подписи к снимку. На фотографии запечатлен молодой человек в наушниках и маске — она похожа на те, что носили доктора, лечившие пациентов с бубонной чумой в средневековой Европе.

Костюм средневекового врача распространился в массовой культуре после появления соответствующего персонажа в итальянском масочном театре. Кроме того, была создана знаменитая венецианская маска, напоминающая маску доктора.

Помимо маски, похожей на клюв птицы, костюм включал в себя длинный плащ, узкие брюки, перчатки, ботинки и шляпу. Такая форма маски была прообразом современного респиратора и защищала врача от болезнетворного запаха — кончик для этого заполняли сильно пахнущими лекарственными травами.

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