В московском метро заметили «старика Хоттабыча»

Снимок пожилого мужчины с бородой и в чалме, сидящего на лавочке в метро на станции «Театральная», вызвал ассоциации у пользователей сети с персонажем известной сказки. Фото выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Многие комментаторы написали, что пенсионер напомнил им старика Хоттабыча. «Как из другого времени телепортировался», «Джинн», — посмеялись пользователи сети. Другая юзерша отметила, что мужчина в чалме ассоциируется у нее с персонажем советской кинокартины «Три тополя на Плющихе». «Мне тоже вспомнился тот дедушка из фильма», — поддержали женщину в комментариях.

Нашлись пользователи, которые предположили, что пенсионер едет в мечеть, и поэтому одет в традиционный наряд. «Или наоборот, после утренней молитвы едет, присел отдохнуть», — отметила одна из подписчиц. Кто-то решил, что мужчина приехал в гости в Москву к родным или близким.

Ранее в московском метро заметили мужчину, одетого в костюм клоуна Пеннивайза из фильма ужасов «Оно». Кто-то заявил, что испугался бы, встретив в вагоне подобного пассажира.

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