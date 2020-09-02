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В московском метро замкнуло турникеты
Кадр: Telegram-канал «Московские новости»
На станции «Павелецкая» московского метрополитена замкнуло турникеты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».
На опубликованных кадрах видно, как пассажиры пытаются пройти через турникет, прикладывая свой проездной, однако техника не реагирует. Из-за этого на станции выстроилась очередь.
В пресс-службе московского метрополитена инцидент пока не прокомментировали.
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