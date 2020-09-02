В московском метро замкнуло турникеты

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры пытаются пройти через турникет, прикладывая свой проездной, однако техника не реагирует. Из-за этого на станции выстроилась очередь.

В пресс-службе московского метрополитена инцидент пока не прокомментировали.

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