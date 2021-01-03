В московском метро запустили первый поезд под управлением женщины-машиниста. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил агентству «Москва» заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«С 1 января 2021 года в соответствии с указом Минтруда женщины допущены к управлению поездами метро. Московский метрополитен один из первых в России дает возможность женщинам управлять поездами метро», — заявил он.

По словам Ликсутова, женщины-машинисты начали работать на Филевской линии метрополитена. До этого они прошли обучение, которое длилось почти год. Из 25 девушек, которые изначально были отобраны для участия в программе, обучение завершили 12. Все они получили права на управление поездом.

Как отметил заммэра, для женщин-машинистов была специально разработана новая форма: они смогут сами выбирать, в чем будут работать — в юбке или брюках.

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