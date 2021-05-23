В московском метро запустили поезд с граффити

В московском метро запустили поезд с работами современных граффити-художников. Он будет курсировать по Замоскворецкой ветке до сентября, сообщает Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

В ведомстве предложили авторам поучаствовать в акции: свои работы художники могут прислать в специальный бот. Как отмечается в сообщении, подобные акции дептранс устраивает не в последний раз.

Кроме того, глава ведомства Максим Ликсутов пообещал определить дальнейшую судьбу граффити-поезда вместе с москвичами. По его словам, в будущем поезд может стать арт-объектом. «Мы открыты к подобным проектам и готовы работать с талантливыми уличными художниками, потому что поддерживаем искусство в разных формах», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что пассажирам московского метрополитена и МЦК начали раздавать воду из-за жары. Кроме того, работники метро на фоне текущей ситуации увеличили воздухообмен и перевели вентиляцию в летний режим, чтобы обеспечить комфортные поездки пассажирам.

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