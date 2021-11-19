В московском общежитии обнаружили похожий на гранату предмет

В московском районе Солнцево в общежитии обнаружили предмет, похожий на боевую гранату. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщило издание «Вечерняя Москва».

По данным источника, потенциально опасный предмет нашли в общежитии на улице 50 лет Октября, дом 5. Из здания эвакуировали людей. На месте работают оперативные службы и кинологи.

Ранее похожий на гранату предмет нашли на железнодорожной станции в Подмосковье.