В московском отеле два человека погибли при падении лифта

Два человека погибли при падении лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве в понедельник, 13 января. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в столичном МЧС, сообщение об обрушении конструкций поступило дежурным в 20:26. «Предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту», — рассказали в ведомстве.

Telegram-канал «112» сообщает, что жертвами происшествия стали рабочие — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба граждане Армении. По данным «360», один погибший находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.

В декабре лифт с пассажиром сорвался с 27-го этажа одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». По данным источника, кабина подъемника пролетела с 27-го до 14-го этажа, где резко затормозила. Человек, находившийся внутри, отделался ушибами.