В московском парке обнаружили сектантов и яд для собак

Жительница Москвы написала в группу Facebook «Войковская, Водный стадион и окрестности», что в парке Покровское-Стрешнево неизвестные разбрасывают отраву для собак. При этом неожиданно выяснились, что, кроме догхантеров, в парке обосновались сектанты.

Москвичка пожаловалась подписчикам группы, что, гуляя в парке, ее собака отравилась неизвестным веществом, после чего ей пришлось долго лежать под капельницей. В ветклинике женщине сообщили, что животное отравилось ядом.

Некоторые пользователи написали, что таким образом администрация парка пытается бороться с бездомными животными.

Однако одна из жительниц рассказала, что виновниками отравления собаки могут быть люди, которые начали активно приходить в парк и что-то раскладывать под деревьями. «В нашем парке обосновались какие-то сектанты, сатанисты или ещё какая-то мразь. Приносят сырую печень, разбрасывают куски, вешают на кусты всякие тряпки и бусы, короче, с собакой туда уже опасно ходить», — написала женщина.

В комментариях ее поддержали, написав, что так называемые сектанты любят раскладывать на земле продукты, а также мертвых животных. «Мышей дохлых и мерзость прочую какими-то рисунками выкладывают. То ли духов изгоняют, то ли наоборот», — подтвердили юзеры.

Ранее около 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове.