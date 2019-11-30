В московском парке установят рояль с подогревом клавиш

В парке «Сокольники» установят зимний рояль, сидение и клавиши которого будут оснащены подогревом. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Отмечается, что инструмент установят в Саду астрономов в январе. В рояле также будет встроенный синтезатор, который позволит «правильно извлекать звук даже в самый лютый мороз». «Сыграть несколько композиций бесплатно сможет любой желающий», — заявили в Мосгорпарке.

Также в ведомстве отметили, что необычные зимние активности появятся и в других столичных парках. К примеру, в усадьбе «Воронцово» будут проходить бесплатные мастер-классы для детей «Красочный снег», а в саду «Эрмитаж» пройдут занятия Freestyle Ice Skating.

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