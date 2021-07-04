В московском парке завелись престарелые нудисты

В московском парке «Кузьминки» завелись нудисты. Об этом сообщается в официальном сообществе парка во «ВКонтакте».

В комментариях к одному из постов пользовательница соцсети Жанна Давыдова написала, что на берегу Шибаевского пруда «устроили лежбище для загара и купания престарелые нудисты». «Каждый день с 7 утра и до 10 утра они демонстрируют свои гениталии проходящим и купающимся детям, подросткам, всем гуляющим в парке. Большая просьба к администрации: уберите это позорище», — призвала она.

Давыдова добавила, что к этой малочисленной группе нудистов начинают присоединяться новые желающие.

На ее сообщение отреагировали администраторы сообщества. Они заявили, что нудистов в «Кузьминках» не видели, но пообещали усилить контроль. «Если такое повторится, обратитесь, пожалуйста, на пост охраны, расположенный при входе на лодочную станцию», — говорится в сообщении.

В конце июня сообщалось, что толпа неизвестных устроила уличные бои возле песчаного карьера в Дзержинском. На размещенных в сети кадрах видно, как десятки приезжих без одежды поочередно устраивают схватки друг с другом и наблюдают за ходом сражений, подбадривая участников.

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