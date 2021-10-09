В московском подъезде обнаружили «комариную ферму»

Жители дома в московском районе Перово пожаловались на нашествие комаров в подъезде. Кадры, сделанные на Владимирской улице, опубликовал Telegram-канал «Реальная жизнь ВАО (Москва)».

На сделанных жильцами кадрах видно, как насекомые облепили стены, потолок и подоконник на лестничной клетке.

«А что если открыть окна, чтобы в подъезде температура упала и комары в спячку впали?» — предложили нестандартное решение проблемы в комментариях.

Администрация сообщества обвинила в появлении «комариной фермы» в доме управляющую компанию. По информации источника, «Жилищник» района продолжает бездействовать после жалоб жильцов.

Ранее житель другого района на востоке Москвы пожаловался на тараканов, заполонивших входную дверь в подъезд. По словам местных, чтобы попасть внутрь дома, им приходится ждать, пока насекомые уползут с кнопок домофона. Помимо этого, жители 2-й Сокольнической улицы пожаловались на антисанитарию на придомовой территории.