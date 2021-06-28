В московском дворе нашли забытый атрибут советского прошлого

Москвичи обнаружили забытый атрибут советского прошлого — уличные опоры для бельевых веревок — в одном из столичных дворов. Соответствующее обсуждение и фотографии появились в группе «Москва моя» в Facebook.

«А вы помните, белье во дворе развешивали? Так вот, и сейчас это есть», — написал один из юзеров. Он уточнил, что фото было сделано в районе Перово.

Другая пользовательница напомнила, что на первых этажах нет балконов, поэтому такой способ сушить одежду на улице «никуда не денется». «А я скучаю по таким вот дворикам. Есть в них самобытность и прелесть своя», — поделилась еще одна участница группы.

В прошлом году специалисты московского КБ «Стрелка» предложили альтернативу сносу хрущевок и других типовых домов советского периода. По мнению архитекторов, их можно модернизировать, превратив в современное и комфортное жилье.

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