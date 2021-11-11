В Московской области снова пройдет ледяной дождь

В пятницу, 12 ноября, в Подмосковье снова пройдет ледяной дождь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик отметил, что переохлажденный дождь может пройти на юге и частично на западе Московской области. Тишковец добавил, что этот вид осадков ожидается днем. «В Можайске — часов в 6-7, а часам к 10 по югу Подмосковья — это Подольск, Серпухов, Ступино», — пояснил Тишковец.

При этом в Москве осадков из замерзших в воздухе капель дождя не прогнозируют.

Ранее в Московском регионе уже прошел ледяной дождь. Осадки из замерзших шариков зафиксировали в Шереметьево, Зеленограде и Волоколамске ночью, 11 ноября.