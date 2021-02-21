В московском супермаркете заметили «алкогольных Бонни и Клайда»

В столичном супермаркете заметили «алкогольных Бонни и Клайда». Парень и девушка ограбили «Пятерочку» и вынесли оттуда мешок алкоголя. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе Перово на Новогиреевской улице. Молодые люди зашли в магазин порознь, притворяясь незнакомыми. Пока девушка отвлекала внимание персонала, ее сообщник под видом дворника смел с прилавка в мусорный пакет несколько бутылок алкоголя и прошел с мешком мимо кассы.

Охранник магазина догнал злоумышленников на улице, после чего началась потасовка. В результате преступники скрылись, оставив украденное, а сотрудник супермаркета получил травму головы и обратился в больницу.

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