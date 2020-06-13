В московском супермаркете заметили пенсионерку с козой

В одном из супермаркетов сети «Пятерочка» заметили пенсионерку с козой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

На опубликованном снимке видно, что женщина стоит на кассе магазина, а рядом с ней коза черного окраса.

Ранее сообщалось о московской пенсионерке, которая попыталась подстричь деревья с балкона шестого этажа, но повисла и не смогла забраться обратно. 62-летнюю женщину спасли приехавшие на вызов сотрудники МЧС.

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