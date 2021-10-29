В московском транспорте стало меньше пассажиров

Число пассажиров в транспорте Москвы в первый нерабочий день, 28 октября, снизилось более чем на 20 процентов. Об этом сообщила пресс-служба столичного мэра и правительства, передает агентство «Москва».

Так, пассажиров в столичном метро стало меньше на 27 процентов — за сутки им воспользовались 5,19 миллионов человек вместо 7 миллионов. Количество пассажиров наземного городского пассажирского транспорта снизилось на 24 процента — с 4 до 3 миллионов человек.

Как рассказал ранее мэр города Сергей Собянин, власти собираются оценить эффект от нерабочих дней в борьбе с заболеваемостью COVID-19 после их завершения. Он выразил надежду, что после 7 ноября город вернется к обычной жизни.