В московском транспорте усилят контроль масочного режима

В Москве, начиная с понедельника, власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Проверки будут на 100 процентах станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ "Организатор перевозок" и полиции», — рассказали в ведомстве. Кроме того, будут строже проверять наличие масок и перчаток в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.

«Пожалуйста, если поездка необходима — подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки», — напомнили в департаменте транспорта, объяснив, что так намного безопаснее для всех пассажиров.

В заключение горожанам рекомендовали отказаться от поездок, если в них нет особой важности. «Это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с распространением вируса», — добавили в ведомстве.

По состоянию на 18 октября в Москве зафиксировано всего 357 643 зараженных коронавирусом. За все время выздоровели более 273 тысяч пациентов, известно также о 5 958 скончавшихся от осложнений.

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