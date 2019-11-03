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В московском Внуково произошел багажный коллапс

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В московском аэропорту Внуково произошел багажный коллапс из-за поломки ленты транспортера. Видео с произошедшим в воскресенье, 3 ноября, опубликовало издание Baza.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, около 7 утра в аэропорту вышел из строя сортировщик багажа. В результате на протяжении почти четырех часов багаж на сдачу для вылета обрабатывался вручную — для этого пришлось дополнительно привлечь сотрудников.

В настоящее время неполадки устранены, и сортировка багажа производится в автоматическом режиме, уточнили в пресс-службе. При этом там подчеркнули, что инцидент не повлиял на общую работу аэропорта: все вылетающие рейсы отправлялись по расписанию, без задержек.

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