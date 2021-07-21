В Московском зоопарке родился детеныш карманных кенгуру

В Московском зоопарке родился детеныш щетинохвостых бетонгов — карманных кенгуру, которые являются одним из редчайших видов. Об этом в среду, 21 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Эти животные занесены в Международную Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, этих животных также называют войли, или короткомордыми кенгуру. «Разные зоопарки и питомники во всем мире трудятся над созданием резервной популяции, а затем переселяют своих “выпускников” в дикую природу. 10 лет назад Московский зоопарк стал участником международной программы по сохранению и разведению этих животных в неволе, у нас появилось сразу несколько особей», — пояснила она.

По ее словам, малыш появился на свет еще весной, но первые три месяца провел в сумке матери, его было очень трудно заметить. Кенгуренка будут кормить шампиньонами и вешками, а также травой, зелеными листьями, саранчой и зерновой смесью.

Миниатюрные кенгуру живут в павильоне «Ночной мир». В Московском зоопарке ожидают появления на свет еще двух детенышей карманных кенгуру в этом году.

Ранее стало известно, что гигантскому муравьеду поставят домик. Московский зоопарк выделит 33,6 миллиона рублей на строительство его просторного вольера. На эти деньги можно приобрести шестикомнатную квартиру в центре столицы.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!