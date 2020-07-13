В московском зоопарке родился жеребенок краснокнижной лошади

В филиале Московского зоопарка, в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном в Волоколамском районе Подмосковья, родился жеребенок лошади Пржевальского, занесенной в Красную книгу. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-служба столичного зоопарка.

Отмечается, что детеныш появился 23 июня, а посмотреть на него смогли только сейчас, так как для лошади на время родов были созданы максимально естественные условия, также ее никто не тревожил.

«Девочка уже стояла на ногах рядом с мамой, но у нее еще слегка завивалась шерстка, как это бывает с только что рожденными жеребятами. Мама оказалась очень заботливой: она сразу начала выкармливать детеныша и оберегать его от всего вокруг. До сих пор она ходит вокруг жеребенка и старается никого к нему не подпускать», — рассказали сотрудники Московского зоопарка.

«Отец малышки приехал из зоопарка в Чехии, а мама из Московского зоопарка. Их жеребенок —первый детеныш лошади Пржевальского, рожденный в нашем Центре воспроизводства», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что теперь в Центре воспроизводства в Подмосковье насчитывается четыре краснокнижные лошади.

В 1881 году Николай Пржевальский и Иван Поляков описали новый вид дикой лодшади, которая обитает в Азии. Животное охраняется и занесено не только в Красную книгу России, но и Международного союза охраны природы (МСОП).

Центр воспроизводства редких видов животных организован в 1994 году и расположен в Волоколамском районе Москвской области. В нем содержатся 160 видов и более тысячи экземпляров животных, из них 78 видов включены в Красные книги России и МСОП.

5 июня сотрудники московского зоопарка рассказали, что панды Жуи и Диндин набрали по 20 килограммов за первый год жизни на новом месте — вес первой панды составил 120 килограммов, а второй — около 80.

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