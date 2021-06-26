В Московском зоопарке животным предложили ледяные торты из-за жары

Из-за аномально жаркой погоды, которая держится в Москве больше недели, животным столичного зоопарка предложили ледяные торты, в которые спрятали лакомства. Об этом сообщается в Instagram зоосада.

«Медведям (в том числе пандам), предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам — торты с ягодами, хищникам вмораживают в лед мясо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для некоторых животных, кто тяжело переносит высокие температуры, работники Московского зоопарка еще зимой подготовили снег. Он хранился в специальных морозильных камерах, сейчас его дают жителями зоосада «в качестве обогащения среды и небольшого охлаждения».

Кроме того, вольеры волков и лошадей постоянно орошаются водой. Также киперы подстригли овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть самостоятельно. Кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары с большим удовольствием проводят время в бассейнах вольеров. Панды Жуи и Диндин едят бамбук под водными распылителями, а белым медведям пережить московскую жару дополнительно помогает ледогенератор.

Ранее стало известно, что гигантскому муравьеду поставят домик. Московский зоопарк выделит 33,6 миллиона рублей на строительство его просторного вольера. На эти деньги можно приобрести шестикомнатную квартиру в центре столицы.

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