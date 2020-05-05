В московскую квартиру заползла змея

Змея заползла на кухню московской квартиры, расположенной на улице Введенского в районе Коньково. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.

Чешуйчатое длиной полметра и необычным окрасом озадачило жителей квартиры на первом этаже. Как змея могла проникнуть в квартиру, неизвестно.

На месте работают спасатели. По информации Mash, змея заползла под холодильник.

Предварительно, змеей оказался южноамериканский маисовый полоз, который сбежал от соседей.

В марте стало известно, что из спячки в Подмосковье начали выходить гадюки. Змей обнаружили жители городского округа Воскресенск. Женщина обнаружила целое скопление гадюк возле реки Натынки.

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