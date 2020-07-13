В Москве 14-летний подросток искал родного отца ради спасения матери

14-летний житель Москвы Кирилл Воронин решил найти отца, которого никогда не видел. Поводом стало не только намерение молодого человека познакомиться с ним, но и желание спасти мать, пишет издание «Московский комсомолец».

Своего отца Максима Воронин-младший начал искать еще около трех недель назад. Подросток скитался по предполагаемым адресам своих родственников, стоял с плакатом под их домами, ночевал на улице. «У меня были некоторые сбережения, я на них питался. Я с 13 лет копил деньги, чтобы отправиться искать своего папу», — рассказал молодой человек.

Когда Кирилл стоял возле одной из предполагаемых квартир отца, его заметили стражи порядка и доставили в больницу как оставшегося без попечения взрослых. Выяснилось, что его мать, 34-летняя Роза, тоже находится в больнице с «некоторыми проблемами по женской части». В ближайшее время у нее должна быть операция.

В беседе с журналистами она рассказала, что на поиски отца сын пошел ради нее: «Он пошел искать его, чтобы тот оплатил мне операцию. Он очень хороший сын. Я живу ради него. Но я не поддерживаю его поисков. Бессмысленно искать человека без сердца».

К матери Кирилла приезжала полиция, она написала объяснительную, почему ее несовершеннолетний сын остался без присмотра. «Полицейский на повышенных тонах спросил, не хочу ли я забрать ребенка? Но я же не могла его в тот же день забрать, раз сама в больнице», — заключила она.

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