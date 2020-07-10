В Москве 6-летняя девочка придумала себе новое имя и заявила о похищении

В Москве 6-летняя девочка придумала себе новое имя и заявила в полицию, что ее похитил неизвестный и утащил в лес. Однако, как пишет «Комсомольская правда», это все оказалось ложью юной жительницы столицы.

Несколько дней назад, по данным издания, девочка, возвращаясь с родителями с прогулки, попросила подняться на нужный этаж по лестнице. Отец и мать разрешили ей, а сами поехали на лифте, договорившись встретиться наверху, но этого не произошло.

Предварительно, она отправилась гулять, поскольку спустя некоторое время в полицию обратилась женщина, которая заявила, что к ней на улице подошла девочка, заявив, что потерялась, назвав свое ненастоящее имя. Кроме того, 6-летняя москвичка не смогла вспомнить адрес проживания. Полицейским она также назвала свое ненастоящее имя, более того, придумала имя и фамилию мамы и историю о том, как ее в подъезде ударили по голове и утащили в лес.

Сотрудники полиции уже собирались начать поиски преступника, однако выяснилось, что история вымышленная и сделала она это для того, чтобы ее не наказали родители. При этом некоторые слова из ее рассказа оказались все же правдивы: прибывшие в полицейский участок медики обнаружили у девочки сотрясение головного мозга, подкожную гематому затылочной области, множественные ссадины на шее и туловище.

6-летнюю девочку госпитализировали, полиция начала устанавливать подробности случившегося и взяла семью на контроль.

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