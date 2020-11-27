В Москве анонсировали паспортную реформу

Жители Москвы станут первыми обладателями электронных паспортов. Паспортную реформу анонсировало МВД России.

«Одно из основных направлений цифровой трансформации МВД России — переход к электронным документам личного хранения и их "двойникам" в информационной среде», — говорится на сайте министерства.

МВД разрабатывает эксперимент по внедрению электронных документов в столице: «МВД России совместно с Минцифры России, правительством Москвы, другими заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом прорабатывает подходы к проведению эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем информации на территории города Москвы с последующим его распространением на всю территорию страны».

Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую, а при утере появится возможность его быстрой блокировки. «Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года», — уточнили в сообщении.

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