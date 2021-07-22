В Москве автомобиль сбил ребенка на самокате

Вечером 21 июля на Остафьевской улице в Москве водитель автомобиля «Лада Веста» сбил пятилетнего ребенка, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, мальчик возвращался из детского сада и в момент аварии переезжал пешеходный переход на самокате. Водитель «Лады» не уступил ему дорогу и сбил ребенка.

У мальчика в больнице диагностировали травму головы. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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