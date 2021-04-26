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В Москве автомобиль упал в подземный переход

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Кадр: Mash

На Варшавском шоссе в Москве автомобиль упал в подземный пешеходный переход. Видео с места событий разместил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что водитель сильно разогнался на дороге и не справился с управлением. После этого он врезался в парапет, машина взлетела и перпендикулярно приземлилась на ступеньки перехода.

Видео: Mash

На кадрах видно, что авто влетело капотом в ступеньки, при этом задние колеса остались на парапете. При столкновении автомобиль задел и частично разрушил переход.

По данным издания, в инциденте никто не пострадал. Сам водитель Mercedes отделался легкими травмами, медицинскую помощь ему оказали на месте. С повреждениями сооружения теперь будут разбираться полицейские.

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