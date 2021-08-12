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В Москве автомобиль влетел в толпу людей на автобусной остановке
Автомобиль Skoda влетел в толпу людей на автобусной остановке на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Telegram-канал Mash. ДТП произошло на улице Миклухо-Маклая.
По предварительной информации, пострадали два человека — 16-летняя девушка и женщина 50 лет. Последнюю зажало между машиной и остановкой.
На место прибыли экстренные службы. Они деблокируют зажатую женщину. Со второй девушкой работают медики.
Ранее, 29 июля, стало известно, что три человека сгорели заживо в результате ДТП на Тураевском шоссе в Подмосковье. Водитель BMW не справился с управлением и съехал с трассы, после чего автомобиль загорелся.
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