В Москве автомобиль влетел в толпу людей на автобусной остановке

По предварительной информации, пострадали два человека — 16-летняя девушка и женщина 50 лет. Последнюю зажало между машиной и остановкой.

На место прибыли экстренные службы. Они деблокируют зажатую женщину. Со второй девушкой работают медики.

Ранее, 29 июля, стало известно, что три человека сгорели заживо в результате ДТП на Тураевском шоссе в Подмосковье. Водитель BMW не справился с управлением и съехал с трассы, после чего автомобиль загорелся.

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