В Москве беременная повариха умерла во время секса

В Москве 23-летняя беременная уроженка Киргизии Альбина умерла после того, как у нее началось кровотечение во время секса. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в среду, 23 декабря.

По данным газеты, девушка познакомилась с 18-летним Макаром (имя изменено) три месяца назад. Макар начал работать в ресторане быстрого питания, а Альбина была поварихой.

Во вторник, 22 декабря, пара собиралась сходить на первое любовное свидание. Во время полового акта у девушки началось кровотечение, после чего она потеряла сознание. «Я пытался оказать помощь, а затем бросился вызывать скорую», — сообщил Макар.

В результате Альбина скончалась. Медики установили, что во время секса началось маточное кровотечение, что привело к остановке сердца. Макар утверждает, что не знал о беременности подруги.

Следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.

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